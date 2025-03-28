Жителям Кемеровской области пообещали теплую погоду без осадков 29 марта

Настоящая весенняя погода установится в Кемеровской области в субботу, 29 марта. Местных жителей ожидает солнечный день без осадков, сообщил сайт Vse42.ru со ссылкой на региональный Гидрометцентр.
Согласно данным синоптиков, ночью в столице Кузбасса столбики термометров покажут –2…–4 градуса, а днем — +6 …+8 градусов. Порывы юго-западного ветра будут достигать скорости два-семь метров в секунду.
В области ночью температура опустится до 0…–5 градусов, местами — до –12 градусов. Днем воздух прогреется до +5… +10 градусов. Прогнозируется ветер с порывами до 14 метров в секунду.
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