Жителям Кемеровской области пообещали теплую погоду без осадков 29 марта

Настоящая весенняя погода установится в Кемеровской области в субботу, 29 марта. Местных жителей ожидает солнечный день без осадков, сообщил сайт Vse42.ru со ссылкой на региональный Гидрометцентр.

Согласно данным синоптиков, ночью в столице Кузбасса столбики термометров покажут –2…–4 градуса, а днем — +6 …+8 градусов. Порывы юго-западного ветра будут достигать скорости два-семь метров в секунду.

В области ночью температура опустится до 0…–5 градусов, местами — до –12 градусов. Днем воздух прогреется до +5… +10 градусов. Прогнозируется ветер с порывами до 14 метров в секунду.