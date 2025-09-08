Жителям Карелии пообещали жаркую погоду с температурой до +25 градусов

Летний зной продолжит радовать жителей Карелии. Об этом сообщил сайт karelinform.ru со ссылкой на информацию регионального Гидрометцентра.

По сведениям специалистов, в понедельник, 8 сентября, воздух в регионе прогреется до +20…+25 градусов, а на севере — до +15…+20 градусов. В ночные и утренние часы возможен туман.

Такая погода сохранится как минимум до середины недели. Синоптики отметили, что аналогичный температурный режим ожидает и столицу региона — Петрозаводск, где днем температура достигнет +20…+22 градусов, а ночью будет колебаться в пределах +7…+9 градусов.