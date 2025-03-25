Жителям Хабаровска пообещали снежную погоду в ближайшие дни

Столица Хабаровского края окажется во власти снежного циклона. Об этом написал «ФедералПресс» со ссылкой на Гисметео.

Синоптики предупредили об усилении ветра, похолодании и обильном снегопаде, который продлится три дня. В четверг, 27 марта, пройдет мокрый снег. Днем ожидается до -1 градуса, ночью — до -5 градусов. Ветер усилится до 10 метров в секунду.

В пятницу в Хабаровске прогнозируется сильный снегопад. Ожидается выпадение более 26 сантиметров снега, а высота покрова вырастет на 10 сантиметров. В субботу похолодает до -2 градусов днем и до -7 градусов ночью. Выпадет около 17,3 сантиметра осадков, а общая высота снежного покрова достигнет 42 сантиметров.

В воскресенье, 30 марта, осадков не предвидится, но морозы усилятся. Ночью температура опустится до -10 градусов, днем — до -3 градусов. При этом синоптики предупреждают об усилении ветра до 11 метров в секунду.