Жителям Челябинской области пообещали теплые выходные

Специалисты Челябинского центра по гидрометеорологии поделились прогнозом погоды на предстоящие выходные. Об этом сообщило Ura.ru .

Синоптики предсказали улучшение погодных условий после прохождения южного циклона. Местных жителей ожидают теплые дни. Так, в пятницу, 16 мая, столбики термометров поднимутся до +22 градусов, добавил RT.

Южный Урал ожидает сохранение аналогичных температурных условий и в предстоящие выходные. Днем при северо-западном ветре, достигающем скорости трех-восьми метров в секунду, воздух прогреется до +16…+21 градуса.