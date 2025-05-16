Жителям Челябинской области пообещали теплые выходные

Специалисты Челябинского центра по гидрометеорологии поделились прогнозом погоды на предстоящие выходные. Об этом сообщило Ura.ru.

Синоптики предсказали улучшение погодных условий после прохождения южного циклона. Местных жителей ожидают теплые дни. Так, в пятницу, 16 мая, столбики термометров поднимутся до +22 градусов, добавил RT.

Южный Урал ожидает сохранение аналогичных температурных условий и в предстоящие выходные. Днем при северо-западном ветре, достигающем скорости трех-восьми метров в секунду, воздух прогреется до +16…+21 градуса.

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте