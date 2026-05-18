Жителям Челябинской области пообещали теплую погоду в июне

Вероятность теплой погоды в июне в Челябинской области достигает 80–90%. Для сравнения: в центре страны этот показатель составляет 60–70%, а на востоке Европейской территории — до 70–80%, сообщило Ura.ru со ссылкой на региональный Гидрометцентр.

Однако с 8 по 15 июня на западе страны и на Урале вероятность теплой погоды снижается, но все еще остается достаточно высокой — 70–80%.

Метеорологи рассматривают возможность формирования блокирующего антициклона над Уралом и Западной Сибирью. Устойчивая жара не прогнозируется.