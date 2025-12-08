Жители Урала смогут выгодно купить новый автомобиль LADA до конца года

До конца декабря жители Свердловской области могут воспользоваться последними новогодними скидками и специальными предложениями от официального дилера «Автовек Лада». Об этом сообщил сайт URA.RU .

Покупатели новых автомобилей LADA получают щедрые бонусы, включая зимние шины и сигнализацию, а также участвуют в государственных программах поддержки льготных категорий граждан.

Особое внимание стоит уделить новинке — обновленному внедорожнику LADA NIVA Travel 2025 года выпуска, представленному в пяти комплектациях с ценами от 1 миллиона 390 тысяч рублей. Новая версия оснащена мощным двигателем, модернизированной коробкой передач и усовершенствованной подвеской.

Для удобства клиентов организован бесплатный тест-драйв всех моделей LADA, а владельцы автомобилей марки теперь могут подключиться к программе сервиса «LADA Забота» всего за символический рубль.