Жители Удмуртии получат детские пособия раньше срока

В связи с праздничными днями, посвященными Дню России, жители Удмуртской Республики смогут получить детские выплаты ранее установленного срока. Об этом сайту Izhlife сообщили в пресс-службе регионального отделения Социального фонда России.

Так, 3 июня на банковские карты родителей поступят единовременные выплаты, включая пособия по уходу за детьми до полутора лет для неработающих родителей, выплаты на первого ребенка до трех лет, а также пособия для детей военнослужащих по призыву.

В четверг, 5 июня, будут перечислены ежемесячные выплаты из средств материнского капитала на детей до трех лет, а 6 июня (вместо 8-го) – пособия по уходу за ребенком до полутора лет для работающих родителей.

Кроме того, в июне будут досрочно выплачены пенсии.