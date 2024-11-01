Жители Тюмени стали в 1,5 раза чаще пользоваться услугами эзотериков и тарологов

Осенью в Тюмени возрос спрос на услуги тарологов и эзотериков. Горожане стали в 1,5 раза чаще обращаться к этим специалистам по сравнению с летним периодом. Об этом пишет сайт URA.RU со ссылкой на сотрудников тюменской эзотерической кофейни.

Он отметили, что клиенты, как правило, интересуются раскладами по поводу планов, целей и начинаний. Уже сейчас актуальны запросы, который касаются ожиданий и новых возможностей в 2025 году, добавили работники неординарного заведения.

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