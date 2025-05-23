Жители Ставрополя пожаловались на трещины и утечки газа в доме после взрыва

Ситуация в доме на улице Ленина в Ставрополе, где недавно произошел взрыв бытового газа, вызывает обеспокоенность среди жильцов. Горожане поделились с NewsAlert тревожащими фактами о состоянии здания.

После происшествия в квартирах появляются деформации конструкций, в частности трещины в стенах. Кроме того, в нескольких подъездах выявили утечки. Например, в пятом подъезде жильцы заметили подозрительный запах и вызвали специалистов, которые выявили неисправность котла и газовой плиты.

Люди выразили недоверие к действиям аварийных служб, отметив, что вначале специалисты объясняли запах газа посторонними источниками, такими как парфюм или кулинарные испарения, однако позже сами признали наличие неисправности.

По мнению горожан, дом остро нуждается в тщательном обследовании и ремонте инженерных коммуникаций, так как дефекты конструкций вызывают обоснованные страхи. Жильцы потребовали всестороннего обследования дома и скорейшего осуществления ремонтных работ для обеспечения безопасности.