Жители Салехарда с 13 по 15 июня смогут посетить этнофестиваль «Душа тундры»

Этнический фестиваль «Душа тундры» пройдет на территории Салехарда в период с 13 по 15 июня. Об этом сообщил сайт RT со ссылкой на представителей Департамента культуры Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО).
По информации ведомства, на площади рядом с Ямальской филармонией развернется ярмарка под названием «Мир ремесел». Там жители Салехарда смогут не только полюбоваться, но и купить уникальные предметы народного творчества, включая сувениры и произведения, выполненные в классических техниках.
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