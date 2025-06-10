Жители Салехарда с 13 по 15 июня смогут посетить этнофестиваль «Душа тундры»

Этнический фестиваль «Душа тундры» пройдет на территории Салехарда в период с 13 по 15 июня. Об этом сообщил сайт RT со ссылкой на представителей Департамента культуры Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО).

По информации ведомства, на площади рядом с Ямальской филармонией развернется ярмарка под названием «Мир ремесел». Там жители Салехарда смогут не только полюбоваться, но и купить уникальные предметы народного творчества, включая сувениры и произведения, выполненные в классических техниках.