Жители Ростовской области увидят самый крупный звездопад в году

В середине декабря 2025 года жители Ростовской области смогут наблюдать один из самых ярких метеорных потоков года — Геминиды. Пик активности потока ожидается в ночь с 13 на 14 декабря, когда можно будет увидеть до 120 метеоров в час, написал сайт rostovgazeta.ru .

Заведующий астрономической обсерваторией парка Горького Николай Демин отметил, что Геминиды известны меньшей популярностью по сравнению с августовскими Персеидами из-за неблагоприятных погодных условий в декабре. Однако в этом году синоптики обещают ясную погоду, что позволит любителям астрономии насладиться зрелищем.

Лучшими местами для наблюдения станут малонаселенные районы, расположенные на расстоянии не менее 30-40 километров от крупных городов. Одним из препятствий может стать почти полная Луна, которая в фазе последней четверти будет светить в предутренние часы, затрудняя просмотр метеоров.