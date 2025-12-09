Жители Приморья назвали гаджеты лучшим подарком на Новый год

Большинство жителей Приморского края, как и большинство россиян, отдают предпочтение полезным гаджетам и бытовой технике в качестве новогодних подарков. Согласно опросу, проведенному ритейлером «Ситилинк», 63% россиян считают лучшими подарками гаджеты, а 53% — бытовую технику. Об этом написал сайт vostokmedia.com .

В Приморье также наблюдается тенденция к выбору практичных и современных устройств, таких как смартфоны, умные часы и наушники. Среди самых желанных подарков лидируют смартфоны (33%), умные часы (23%) и наушники (22%). Также популярны умные колонки, ноутбуки, планшеты, кофемашины и электроинструменты.

Более половины россиян уже находятся в активной фазе выбора подарков, большинство начинает подготовку за месяц до праздника. Четверть опрошенных ждет выгодные распродажи, а каждый пятый оставляет покупки на последнюю минуту.

Что касается неподходящих подарков, то 40% допускают возможность их передарить, но большинство (56%) считает такую практику неуместной.