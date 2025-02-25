Жители Прикамья выберут название для нового сквера в ходе голосования

В Пермском крае запущено голосование за лучшее название будущего сквера, который разобьют на месте снесенной инфекционной больницы на улице Пушкина в Перми. Об этом написал RT со ссылкой на Telegram-канал губернатора региона Дмитрия Махонина.

Жителям предложат выбрать из шести вариантов, предложенных экспертами: Александровский сквер, Пушкинский сквер, сквер Медиков, Новое время, сквер им. Льва Давыдычева и сквер Карла Модераха. Отдать свой голос можно будет на региональном портале «Управляем вместе». Голосование продлится до 24 марта.

Работы по обустройству сквера стартуют в третьем квартале 2025 года, а завершить их планируют к концу 2026-го.