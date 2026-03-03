Жители Петербурга могут отдать голос за номинантов премии «Город в лицах» в течение двух недель

Петербуржцы продолжают выбирать лауреатов пятой ежегодной городской премии «Петербургского дневника» «Город в лицах». До окончания голосования остается две недели, а жители Петербурга уже отдали более 31,3 тысячи голосов за лучших представителей городских профессий.

Голосование стартовало 2 февраля на сайте издания. На данный момент в пятерку самых активных номинаций по количеству отданных голосов вошли:

— «Работник/педагог школьного и дошкольного образования» — 7 520 голосов;

— «Детский тренер» — 4 275 голосов;

— «Универсальный специалист МФЦ» — 3 715 голосов;

— «Специалист в сфере городских пассажирских перевозок» — 3 070 голосов;

— «Социальный куратор» — 2 800 голосов.

Всего в голосовании представлено 11 номинаций, включая «Реставратор», «Специалист учреждений культуры», «Работник жилищно-коммунального хозяйства и городского благоустройства», «Работник промышленного сектора», «Медицинский работник» и «Специалист в сфере туризма».

Кандидаты были выдвинуты профильными комитетами правительства Санкт-Петербурга. В список вошли специалисты, отмеченные за профессиональные успехи. Имена лауреатов в специальных номинациях организаторы раскроют на церемонии награждения.

Проголосовать за своего кандидата можно до 15 марта. Церемония награждения победителей состоится 23 марта.