Жители Нижегородской области в октябре смогут увидеть комету

Жители Нижегородской области смогут увидеть комету С/2023 А3 (Цзыцзиньшань — ATLAS) в октябре, при этом ее наблюдение не потребует специального оборудования. Об этом сообщило ИА «Время Н» со ссылкой на пресс-службу Нижегородского планетария имени Г. М. Гречко.

По имеющимся данным, комета будет видна невооруженным глазом, и наибольшее приближение к Земле произойдет 12 октября. Ее можно будет наблюдать над западным горизонтом сразу после заката солнца. Каждый вечер комета будет подниматься выше, однако ее яркость будет постепенно уменьшаться.

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