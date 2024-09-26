Жители Нижегородской области в октябре смогут увидеть комету

Жители Нижегородской области смогут увидеть комету С/2023 А3 (Цзыцзиньшань — ATLAS) в октябре, при этом ее наблюдение не потребует специального оборудования. Об этом сообщило ИА «Время Н» со ссылкой на пресс-службу Нижегородского планетария имени Г. М. Гречко.
По имеющимся данным, комета будет видна невооруженным глазом, и наибольшее приближение к Земле произойдет 12 октября. Ее можно будет наблюдать над западным горизонтом сразу после заката солнца. Каждый вечер комета будет подниматься выше, однако ее яркость будет постепенно уменьшаться.
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