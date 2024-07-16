Жители Нижегородской области перевели мошенникам почти 87 миллионов рублей за неделю

Сотрудники полиции Нижегородской области зарегистрировали за прошедшую неделю 132 преступления, связанные с мошенничеством. Местные жители перевели злоумышленникам почти 87 миллионов рублей, сообщил о «Время Н» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по региону.

По данным ведомства, неизвестные звонили и представлялись сотрудниками пенсионного фонда. Они убедили женщину оформить автокредит, обналичить его, а затем перевести средства якобы на безопасный счет.

Также мошенники звонили от мобильного оператора и службы безопасности банка.