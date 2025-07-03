Жители Комсомольска-на-Амуре пожаловались на мусорную свалку у дома

Жители многоквартирного дома, расположенного на улице Котовского в центральном районе города Комсомольск-на-Амуре, поделились информацией с изданием КомсаNews о серьезной проблеме — большой свалки отходов, находящейся непосредственно во дворе жилого здания.

«Я живу в доме напротив, мы вынуждены туда относить мусор, так как наша управляющая компания год назад убрала контейнеры. Теперь люди всем районом сносят туда мусор. Это наша боль, проблему решать никто не собирается», — рассказала местная жительница.

По ее словам, контейнеры исчезли, потому что они располагались на частной территории. Собственник обратился с просьбой к председателю, и тот убрал емкости, однако новые так и не появились.

«Сказал, надо искать новое место. Ему до этого дела нет. Никто не убирает и вовремя не вывозит [мусор], живут бомжи», — добавила собеседница.

Она обратилась с призывом обратить внимание на сложившуюся ситуацию.