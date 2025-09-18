Жители Камчатского края отправили на передовую гумпомощь для бойцов СВО

Новую партию гуманитарной помощи от жителей Камчатки отправилась в зону спецоперации. Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона.

«Неравнодушные жители и предприятия Камчатского края закупили для нужд бойцов семь инверторных генераторов, которые помогают обеспечивать защитников светом, связью и теплом», — уточнили в сообщении.

В пресс-службе напомнили, что Камчатский край регулярно собирает средства для нужд военнослужащих в зоне СВО.

Так, в августе машину по крышу забили адресными посылками для бойцов. Везет груз с Камчатки волонтер Денис Щеткин. Он признался, что отправился в рейс один и очень старался успеть вовремя.