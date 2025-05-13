Жители Челябинска выбрали концепцию ледового городка на 2025—2026 годы

В Челябинске выбрали концепцию ледового городка, который установят на площади Революции в сезоне 2025–2026 годов. Об этом сообщил сайт URA.RU со ссылкой на пресс-службу Управления культуры города.

Большинство местных жителей проголосовало за тему «Челябинск, с юбилеем! 290-летие города Челябинска», написал RT.

«Проект городка, который возведут этой зимой, будет разработан, исходя из предпочтений челябинцев», — говорится в сообщении.

Голосование проходило на Платформе обратной связи с 28 апреля по 11 мая.

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