Жители Челябинска выбрали концепцию ледового городка на 2025—2026 годы
В Челябинске выбрали концепцию ледового городка, который установят на площади Революции в сезоне 2025–2026 годов. Об этом сообщил сайт URA.RU со ссылкой на пресс-службу Управления культуры города.
Большинство местных жителей проголосовало за тему «Челябинск, с юбилеем! 290-летие города Челябинска», написал RT.
«Проект городка, который возведут этой зимой, будет разработан, исходя из предпочтений челябинцев», — говорится в сообщении.
Голосование проходило на Платформе обратной связи с 28 апреля по 11 мая.
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