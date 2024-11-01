Жители Башкирии 1 ноября столкнулись с гололедом и снегом

В пятницу, 1 ноября, на Башкирию обрушился сильный снегопад. Об этом сообщил сайт mkset.ru .

Снегопад заметили почти во всех районах республики: в Аскинском, Белебеевском, Татышлинском и других. Местные жители активно делятся в социальных сетях фотографиями зимних пейзажей.

Кроме того, в ряде районов также наблюдается гололед. Поэтому водителей просят соблюдать остородность.