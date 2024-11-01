Жители Башкирии 1 ноября столкнулись с гололедом и снегом
В пятницу, 1 ноября, на Башкирию обрушился сильный снегопад. Об этом сообщил сайт mkset.ru.
Снегопад заметили почти во всех районах республики: в Аскинском, Белебеевском, Татышлинском и других. Местные жители активно делятся в социальных сетях фотографиями зимних пейзажей.
Кроме того, в ряде районов также наблюдается гололед. Поэтому водителей просят соблюдать остородность.
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