Жителей Волгограда предупредили о дождливых выходных

Дожди накроют Волгоград в ближайшие дни. Осадки ожидаются 19 и 20 сентября, сообщил сайт « Новости Волгограда » со ссылкой на данные Гидрометцентра.

В пятницу, 19 сентября, дождевые фронты придут в регион в утренние и дневные часы. Потоки осадков будут непродолжительными. Скорость ветра составит до 11 метров в секунду. Ночная температура воздуха опустится до +4 градусов, а днем повысится до +24 градусов.

В субботу, 20 сентября, осадки выпадут преимущественно ночью. Ветер сохранит силу около 11 метров в секунду. Термометр покажет ночью около +4 градусов, а днем воздух прогреется до +23 градусов.