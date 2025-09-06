Жителей Волгограда предупредили о дождливой погоде в выходные

Волгоград прощается с погожими днями: в выходные жителей региона ожидают пасмурная погода, порывистый ветер и осадки. Об этом сообщил сайт « Новости Волгограда » со ссылкой на местный гидрометцентр.

По данным организации, 6 сентября, в субботу, прогнозируется ветер на уровне 14 метров в секунду. Ночные температуры опустятся до +6 градусов, а днем воздух прогреется до +28 градусов.

В воскресенье, 7 сентября, ситуация не изменится: ветер сохранит скорость, ночами температура опустится до +6 градусов, а днем вновь поднимется до +28 градусов.