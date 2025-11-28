Жителей Удмуртии предупредили о ледяном дожде 28 ноября

В Удмуртии в течение дня 28 ноября ожидается сложная погода: ледяной дождь, снег с дождем и сухая снежная масса. На дорогах возможны осложнения из-за снежного наката. Вечером ситуация начнет улучшаться, и в ближайшую ночь осадки останутся только в отдельных районах, написал сайт udm-info.ru .

В предстоящие выходные, 29 и 30 ноября, существенных осадков не ожидается, температура воздуха будет колебаться от минус 1 до плюс 4 градусов. Возможны туманы и дымка.

В первые дни декабря, 1 и 2 числа, в Удмуртии снова ожидаются осадки в виде дождя, мокрого снега и ледяного дождя. В конце следующей недели температура воздуха незначительно понизится.