Жителей Тюменской области предупредили о похолодании до -5 градусов
Тюменский филиал Обь-Иртышского УГМС предупредил жителей области о похолодании, сообщило Ura.ru.
По данным организации, в период с 10 по 13 сентября в регион придут заморозки до -5 градусов. Минусовые температуры могут стать причиной повреждения посевов на полях.
В административном центре столбики термометров в эти дни не опустятся ниже +6 градусов. Днем — +19…+20 градусов, добавил RT.
Стреляли по своим. Боевики ВСУ атаковали друг друга под Курском
Главу теротдела СК в Перми зарубили топором
Названы меры поддержки социального предпринимательства Подмосковья
Свыше 3,6 тысячи автомобилей эвакуировали в Подмосковье за неделю
Представители 4 партий и 3 самовыдвиженца вошли в Совет депутатов Реутова
Польша передумала закупать у США системы HIMARS
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте