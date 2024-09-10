Жителей Тюменской области предупредили о похолодании до -5 градусов

По данным организации, в период с 10 по 13 сентября в регион придут заморозки до -5 градусов. Минусовые температуры могут стать причиной повреждения посевов на полях.

В административном центре столбики термометров в эти дни не опустятся ниже +6 градусов. Днем — +19…+20 градусов, добавил RT.