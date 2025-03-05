Жителей Тюмени предупредили о морозах в праздничные выходные

Гидрометцентр России опубликовал прогноз погоды на выходные в Тюмени. Местных жителей ожидают морозные выходные, сообщило Ura.ru .

По информации организации, дневная температура воздуха составит около -6 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до отметки в -16 градусов.

Праздничный день пройдет без осадков, однако возможен слабый ветер со скоростью до двух метров в секунду, добавил RT.