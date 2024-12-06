Жителей Тюмени предупредили о морозах до -20 градусов
В Тюмени грядущие выходные будут морозными и солнечными. Об этом сообщил сайт nashgorod.ru со ссылкой на Гидрометцентр региона.
Завтра днем температура воздуха опустится до -11 градусов. Ночью столбики термометров отпустятся до отметки в -20 градусов. Кроме того, возможно изморозь.
В воскресенье ожидается переменная облачность и похолодание ночью до -23 градусов.
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