Жителей Тюмени предупредили о морозах до -20 градусов

В Тюмени грядущие выходные будут морозными и солнечными. Об этом сообщил сайт nashgorod.ru со ссылкой на Гидрометцентр региона.

Завтра днем температура воздуха опустится до -11 градусов. Ночью столбики термометров отпустятся до отметки в -20 градусов. Кроме того, возможно изморозь.

В воскресенье ожидается переменная облачность и похолодание ночью до -23 градусов.