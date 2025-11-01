Жителей Свердловской области предупредили о морозах и снегопадах в начале ноября

В Свердловской области начало ноября ознаменуется приходом устойчивых морозов: уже в конце этой недели температура воздуха начнет опускаться ниже нулевой отметки. Об этом сообщил tagilcity.ru со ссылкой на уральский Гидрометцентр.

По данным синоптиков, начиная с первого числа месяца территория региона окажется охваченной холодной погодой, возвращение тепла в ближайшее время не планируется. Местных жителей предупредили о снегопадах и снижении температуры.

Настоящая зима наступит 3 ноября. Столбики термометров могут опуститься до -15 градусов на севере, до -5…-10 градусов — в остальной части.