Жителей Ставропольского края предупредили об урагане и граде

На Ставрополье в ближайшие дни ожидается непогода — в регион придет ураган и град с дождями. Об этом сообщил сайт newstracker.ru со ссылкой на синоптиков.

Уже в пятницу, 23 августа, специалисты обещают ливни с грозами и градом. Столбики термометров будут показывать до +34 градусов. Возможны порывы ветра до 25 метров в секунду.

В субботу, 24 августа, воздух прогреется до +33 градусов. В регионе сохранится ветренная и дождливая погода.