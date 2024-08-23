Жителей Ставропольского края предупредили об урагане и граде
На Ставрополье в ближайшие дни ожидается непогода — в регион придет ураган и град с дождями. Об этом сообщил сайт newstracker.ru со ссылкой на синоптиков.
Уже в пятницу, 23 августа, специалисты обещают ливни с грозами и градом. Столбики термометров будут показывать до +34 градусов. Возможны порывы ветра до 25 метров в секунду.
В субботу, 24 августа, воздух прогреется до +33 градусов. В регионе сохранится ветренная и дождливая погода.
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