Жителей Ставропольского края предупредили об урагане и граде

На Ставрополье в ближайшие дни ожидается непогода — в регион придет ураган и град с дождями. Об этом сообщил сайт newstracker.ru со ссылкой на синоптиков.

Уже в пятницу, 23 августа, специалисты обещают ливни с грозами и градом. Столбики термометров будут показывать до +34 градусов. Возможны порывы ветра до 25 метров в секунду.

В субботу, 24 августа, воздух прогреется до +33 градусов. В регионе сохранится ветренная и дождливая погода.

По ком звонят санкции? Как дешевая российская рыба стала для европейцев «золотой»

Sina Schuldt/dpa

Курская битва: когда мы окончательно сосредоточились

Великая Отечественная война, Курская битва. Атака соединений 5-й Гвардейской танковой армии в районе Прохоровки

Диана Буцко. Как проживавшая в России журналистка оказалась на стороне Украины

Чужие здесь ходят. Кто такие ксеноморфы и какими они бывают

Срок или штраф? Наказание за ненасильственные преступления в России смягчат

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте