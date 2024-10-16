Жителей Ставрополья предупредили об осадках в ближайшие выходные

В Ставропольском крае в ближайшие выходные ожидаются осадки в виде дождя. Об этом написал сайт newstracker.ru со ссылкой на данные сервиса «Яндекс. Погода».

В среду, 16 октября, в регионе пройдет небольшой дождь, температура воздуха составит +15 градусов. В четверг, 17 октября, сохранится дождливая погода. В пятницу, 18 октября, в Ставрополе похолодает до +6 градусов.

В выходные дни в регионе ожидаются дожди. Температура воздуха составит не более +6 градусов. В воскресенье, 20 октября, в краевой столице возможен дождь со снегом.