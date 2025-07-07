Жителей Ставрополья предупредили о сильной жаре до конца недели

Ставропольский регион продолжает испытывать влияние жаркой погоды, которая сохранится вплоть до окончания текущей недели. Синоптические прогнозы указывают на постепенное повышение температуры воздуха начиная с сегодняшнего дня, 7 июля, написал сайт newstracker.ru .

Сегодня температура достигнет отметки в +32 градуса по всему региону, в самой Ставрополе воздух прогреется до аналогичных значений. Отсутствие осадков усиливает ощущение жары, делая погодные условия некомфортными для населения.

Уже завтра температурные показатели возрастут: ожидается, что максимальная температура составит +38 градусов в регионах региона и +35 градусов в городе Ставрополе. Подобная погода сохранится до субботы включительно, когда столбик термометра зафиксирует аналогичный уровень тепла.

Особое внимание уделяется пожарной безопасности, так как сухая и жаркая погода повышает риск возникновения возгораний. Прогнозируется чрезвычайная пожароопасность в четырех районах региона и высокий уровень риска пожаров в 16 других муниципальных образованиях.