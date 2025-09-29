Жителей Ростовской области предупредили об ухудшении погоды

В конце сентября жителей Ростовской области ожидают ненастные дни с дождливой погодой и ветром. Согласно прогнозу Северо-Кавказского управления Гидрометцентра, осень вступает в свои права, принося прохладные дни и порывистый ветер, написал сайт rostovgazeta.ru .

Так, 30 сентября в Ростове-на-Дону пройдут осадки, а скорость ветра увеличится до 20 метров в секунду. Температура воздуха будет колебаться в диапазоне от +7 до +12 градусов. 1 октября сохранится тенденция к небольшому похолоданию, температура ночью опустится до +6…+8 градусов, а днем будет около +12…+14 градусов.

Разнообразие климата области проявляется в различиях температур по отдельным муниципальным образованиям. В северных регионах региона, таких как Миллеровский, Тарасовский, Чертковский и Боковский районы, температура будет достигать до +17 градусов днем. В восточных частях области, таких как Сальский и Песчанокопский районы, также ожидается более теплый климат, с дневной температурой до +17 градусов.