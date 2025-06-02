Жителей Ростовской области предупредили о температурных скачках

В начале июня в Ростовской области ожидаются значительные колебания температуры. Согласно прогнозам специалистов Северо-Кавказского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, разница между минимальной и максимальной температурой составит 23 градуса, сообщила RostovGazeta.ru .

Эксперты рассказали, что 2 июня днем столбики термометров поднимутся до +27 градусов, а в некоторых южных районах ожидается до +30 градусов. Ночью температура опустится до +10 градусов. На следующий день, 3 июня, прогнозируется еще более жаркая погода — до +33 градусов.

По данным синоптиков, на регион обрушатся сильные ливни с грозами и градом. Ночью и утром из-за повышенной влажности и перепадов температуры возможны туманы.