Жителей Ростовской области предупредили о снежной погоде в октябре

Синоптики прогнозируют, что первый снег в Ростовской области появится в конце октября. Согласно данным сервиса «Яндекс.Погода», 23 октября в Кировском районе региона выпадет первый снег, который продлится всего один день. Из-за сопутствующего дождя уловить зимнюю атмосферу будет непросто, написал сайт rostovgazeta.ru .

На севере области, в селе Чертково, также ожидается снег, совпадающий с дождем. Южная часть региона испытает похожую погоду, с мокрым снегом, который выпадет с 22 по 23 октября.

Восточная часть области, включая город Волгодонск, увидит снег с дождем с 22 по 25 октября. Граждане должны быть готовы к этим погодным изменениям и соответствующим образом утеплиться, готовясь к раннему наступлению зимних условий.