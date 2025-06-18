Жителей Ростовской области предупредили о резком ухудшении погоды

Гидрометцентр выпустил прогноз погоды на последние рабочие дни недели, 19 и 20 июня, для жителей Ростовской области. Синоптики предупреждают, что в регионе установится ненастная погода с сильным ветром и ливнями. Об этом написала rostovgazeta.ru .

Уже в четверг, 19 июня, облака покроют большую часть неба, пройдут дожди с грозами, а порывы ветра достигнут 20 метров в секунду. Температуры воздуха будут колебаться от умеренных до высоких значений, поднимаясь местами до +28 градусов тепла.

В пятницу, 20 июня, ситуация кардинально не изменится: останутся сильные дожди и грозы, однако сила ветра немного снизится, ожидаемые максимумы ветра сократятся до 18 метров в секунду. Максимальная температура днем не превысит отметки в +26 градусов.