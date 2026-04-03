Жителей Ростовской области предупредили о потеплении до +22 градусов на выходных

В ближайшие выходные в Ростове-на-Дону и области ожидается по-настоящему весенняя погода. Днём воздух прогреется до +22 градусов, однако синоптики предупреждают о дождях и туманах, сообщил сайт RostovGazeta.ru .

В пятницу, 3 апреля, в Ростове будет облачно, пройдут дожди, температура составит +8…+16 градусов. В субботу и воскресенье погода сохранится: облачно с прояснениями, кратковременные осадки, ночью и утром местами туман. Ветер южный, 5–10 метров в секунду, в воскресенье возможны порывы до 14–19 метров в секунду.

По области ночью ожидается +7…+12 градусов, при прояснениях до +4, днем — от +14 до +22. В отдельных районах возможны грозы.