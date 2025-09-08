Жителей Ростовской области предупредили о ливнях с грозой

Жителей Ростовской области предупредили об ухудшении погодных условий. На регион надвигаются ливни и гроза, сообщил сайт rostovgazeta.ru со ссылкой на Северо-Кавказский УГМС.

Так, 9 сентября в Ростове-на-Дону ожидается дождь, который может сопровождаться молниями и раскатами грома. Скорость ветра усилится до 13 метров в секунду, а в отдельных зонах штормовые порывы достигнут 18 метров в секунду. Днем температура составит +24…+26 градусов.

Похожая картина прогнозируется и в других муниципальных образованиях области. В некоторых районах ночью температура упадет до +11 градусов, а на севере области — до +6…+8 градусов.