Жителей Ростовской области предупредили о ливнях с грозой в конце рабочей недели

Сильнейшим ветром и проливными дождями с грозами завершится рабочая неделя в Ростовской области. Об этом сообщила RostovGazeta.ru со ссылкой на данные Гидрометцентра.

Так, 26 июня в отдельных районах региона ожидаются сильные дожди с грозами, при этом скорость ветра достигнет 23 метров в секунду. Днем воздух прогреется до +30 градусов, а ночью температура опустится до +12 градусов.

27 июня продолжатся ливни с грозами. Скорость ветра немного снизится до 18 метров в секунду, а температура воздуха будет колебаться от +10 до +28 градусов.