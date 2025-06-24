Жителей Ростовской области предупредили о ливнях с грозой и градом

В ближайшие дни Ростовскую область ожидает штормовая погода: мощные порывы ветра, ливни, сопровождаемые грозами и градом. Об этом сообщила RostovGazeta.ru со ссылкой на Северо-Кавказское управление гидрометеослужбы.
По данным экспертов, неблагоприятные погодные условия наступят уже 24 июня. Скорость ветра достигнет 23 метров в секунду, а сочетание ливня, града и грозы приведет к понижению ночной температуры. В темное время суток ожидается около +10…+15 градусов, в некоторых местах до +7. Днем температура останется теплой — от +22 до +27 градусов.
На следующий день, 25 июня, дождь с грозой продолжится. Ветер будет держаться на уровне 15-18 метров в секунду, однако при неблагоприятных погодных условиях его скорость может возрасти до 23 метров в секунду.
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