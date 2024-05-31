Жителей Ростовской области ожидает 32-градусная жара с 5 июня

Синоптики составили прогноз погоды для Ростовской области на ближайшие дни. Об этом сообщил сайт RostovGazeta.ru.

Так, в субботу, 1 июня, регион накроют дожди, а температура поднимется до +29 градусов. В воскресенье осадки прекратятся, а воздух прогреется до +30 градусов.

Уже с 5 июня местных жителей ожидает 32-градусная жара. Однако существует вероятность дождей.

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