Жителей Ростовской области ожидает 32-градусная жара с 5 июня
Синоптики составили прогноз погоды для Ростовской области на ближайшие дни. Об этом сообщил сайт RostovGazeta.ru.
Так, в субботу, 1 июня, регион накроют дожди, а температура поднимется до +29 градусов. В воскресенье осадки прекратятся, а воздух прогреется до +30 градусов.
Уже с 5 июня местных жителей ожидает 32-градусная жара. Однако существует вероятность дождей.
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