Жителей Ростовской области ожидает 32-градусная жара с 5 июня

Синоптики составили прогноз погоды для Ростовской области на ближайшие дни. Об этом сообщил сайт RostovGazeta.ru .

Так, в субботу, 1 июня, регион накроют дожди, а температура поднимется до +29 градусов. В воскресенье осадки прекратятся, а воздух прогреется до +30 градусов.

Уже с 5 июня местных жителей ожидает 32-градусная жара. Однако существует вероятность дождей.