Жителей Ростова-на-Дону предупредили о снегопаде 15 января
Ростов-на-Дону вновь погружается в настоящую зиму. Местных жителей предупредили о предстоящем похолодании, сообщил сайт rostovgazeta.ru.
Уже завтра, 14 января, утро порадует ясной погодой и небольшим минусом в воздухе. Столбики термометров опустятся до -7 градусов.
В четверг, 15 января, город накроет снегопад, который продолжится до самого вечера. Средняя дневная температура составит около -4 градусов.
В пятницу местных жителей вновь ожидают осадки. Прогнозируется до -4 градусов.