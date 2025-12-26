Жителей Ростова-на-Дону предупредили о снеге с дождем 1 января

Синоптики сервиса Gismeteo составили прогноз погоды на январь в Ростове-на-Дону. В основном первая половина месяца порадует местных жителей морозной погодой, сообщила rostovgazeta.ru .

Так, 1 января предвещает снег с дождем и отрицательные температуры (от -1 до -5 градусов). На протяжении праздников прогнозируется холодная погода, однако 3 числа воздух прогреется до нуля градусов.

На Рождество ожидается ежедневный небольшой снегопад, продолжающийся до окончания первой декады января. Температура стабилизируется в диапазоне от -2 до -5 градусов.