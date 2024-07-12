Жителей Ростова-на-Дону предупредили о 35-градусной жаре в выходные

Синоптики рассказали о погоде в Ростове-на-Дону в ближайшие дни. Аномальная жара пока не собирается уходить из города, сообщил сайт RostovGazeta.ru.

В выходные, 13 и 14 июля, столбики термометров покажут отметку в +35 градусов. Осадки не ожидаются.

В начале следующей недели воздух прогреется до +36 градусов. В ночное время температура опустится до +24 градусов.

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