Жителей Приморского края предупредили о погодных качелях

На следующей неделе погода в Приморском крае будет нестабильной: солнечная погода в начале резко изменится из-за прихода циклона с китайской территории, который принесет снег и дожди. Об этом сообщил «Восток-Медиа» .

В понедельник, 16 марта, над краем установится антициклон с центром над Японским морем, обеспечив ясное небо и слабые ветра. Днем заметно потеплеет: воздух прогреется до +3…+11 градусов.

В среду, 18 марта, начнутся заметные изменения: китайский циклон перейдет в Амурскую область, его атмосферные фронты распространятся на Приморье. Ночью появится облачность, на юге пойдет снег. Минимальные температуры варьируются +1…-8 градусов, на северо-востоке — до -10…-15 градусов.