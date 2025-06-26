Жителей Приморья предупредили об экстремальной жаре в июле и августе

В июле и августе Приморский край ждет экстремально высокая температура воздуха. Об этом сообщил « ФедералПресс » со ссылкой на Примгидромет.

Согласно прогнозам, средняя температура в июле и августе будет колебаться в пределах +20…+25 градусов по региону и +14…+19 градусов на побережье. Это на один-два градуса выше средних многолетних значений.

Количество осадков в эти месяцы ожидается в пределах нормы. Метеорологи посоветовали жителям региона, особенно пожилым людям и пациентам с хроническими заболеваниями, быть внимательными и соблюдать меры предосторожности в условиях аномальной жары.