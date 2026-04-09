Жителей Приморья предупредили о приближении атмосферного вихря
В ночь на пятницу, 10 апреля, к южным границам Приморского края приблизится атмосферный вихрь, образовавшийся над Желтым морем. В южной части региона ожидаются местами слабые дожди, в то время как на остальной территории осадки не предвидятся, сообщил «ФедералПресс» со ссылкой на Примгидромет.
Ночью температура воздуха в большинстве районов будет колебаться в диапазоне 0…+6 градусов. Однако на северо-востоке возможны заморозки -3…-10 градусов.
Днем траектория движения циклона сместится к южному побережью. Область дождей расширится, охватив значительную часть региона, а интенсивность осадков возрастет. На севере сохранится сухой воздух. Дневные температуры опустятся до +4…+9 градусов, при этом на севере воздух сможет прогреться до +10…+13 градусов.