Жителей Приморья предупредили о похолодании и северном ветре

Синоптики рассказали, какая погода установится в Приморском крае в ближайшие дни. С наступлением ноября из региона уходят остатки тепла, сообщил « Восток-Медиа ».

По данным экспертов, в субботу, 2 ноября, север Приморья накроют небольшие осадки. Прогнозируется северо-западный ветер, который может серьезно разыграться в некоторых частях края. Ночью столбики термометров покажут значение 0…+5 градусов, днем — +4…+13 градусов.

Жителей Владивостока предупредили о мощном северном ветре. Там воздух прогреется до +9…+11 градусов. Осадки обойдут город стороной. То же самое касается Уссурийска, где ожидаются +10…+12 градусов.