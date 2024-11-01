Жителей Приморья предупредили о похолодании и северном ветре

Синоптики рассказали, какая погода установится в Приморском крае в ближайшие дни. С наступлением ноября из региона уходят остатки тепла, сообщил «Восток-Медиа».
По данным экспертов, в субботу, 2 ноября, север Приморья накроют небольшие осадки. Прогнозируется северо-западный ветер, который может серьезно разыграться в некоторых частях края. Ночью столбики термометров покажут значение 0…+5 градусов, днем — +4…+13 градусов.
Жителей Владивостока предупредили о мощном северном ветре. Там воздух прогреется до +9…+11 градусов. Осадки обойдут город стороной. То же самое касается Уссурийска, где ожидаются +10…+12 градусов.
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