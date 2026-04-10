Жителей Приморья предупредили о небольших заморозках 14 апреля

Синоптики Примгидромета поделились прогнозом погоды для Приморского края на начало следующей недели. Осадков в регионе не ожидается, сообщил «ФедералПресс» .

В понедельник, 13 апреля, из-за влияния тыловой части охотоморского циклона по краю пройдет свежий, местами сильный западный ветер. Ночью температура опустится до –4 градусов, а днем поднимется до +9 градусов на севере и до +17 градусов на юге.

Во вторник, 14 апреля, на регион распространится гребень континентального антициклона и тропосферная волна холода. Ветер ослабеет, температура снизится на один-три градуса. Ночь на среду в большинстве районов будет с небольшими заморозками: от –1 до –9 градусов, на юге — от 0 до +5 градусов.