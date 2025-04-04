Жителей Приморья предупредили о дождливой и переменчивой погоде

Предстоящая неделя в Приморском крае будет характеризоваться неустойчивой и переменчивой погодой. Об этом сообщил « Восток-Медиа » со ссылкой на пресс-службу Примгидромета.

Местных жителей в ближайшие дни ожидает изменение погодных условий. С понедельника по вторник, 7 и 8 апреля, регион попадет под влияние атмосферных фронтов, что приведет к небольшим дождям в отдельных районах. Температура ночью может опускаться до -4 градусов, днем — подниматься до +19 градусов, однако на побережье будет прохладнее.

С приходом антициклона 9 апреля погода улучшится: осадки прекратятся, и станет значительно теплее. В центральных районах столбики термометров покажут до +20 градусов, а на юге побережья — до +12 градусов.