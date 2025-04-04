Жителей Приморья предупредили о дождливой и переменчивой погоде

Предстоящая неделя в Приморском крае будет характеризоваться неустойчивой и переменчивой погодой. Об этом сообщил «Восток-Медиа» со ссылкой на пресс-службу Примгидромета.
Местных жителей в ближайшие дни ожидает изменение погодных условий. С понедельника по вторник, 7 и 8 апреля, регион попадет под влияние атмосферных фронтов, что приведет к небольшим дождям в отдельных районах. Температура ночью может опускаться до -4 градусов, днем — подниматься до +19 градусов, однако на побережье будет прохладнее.
С приходом антициклона 9 апреля погода улучшится: осадки прекратятся, и станет значительно теплее. В центральных районах столбики термометров покажут до +20 градусов, а на юге побережья — до +12 градусов.
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