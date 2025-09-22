Жителей Прикамья предупредили о переменчивой погоде на предстоящей неделе

Пермяков ожидает неделя с ярко выраженными перепадами температур и непредсказуемостью погоды. Такое разнообразие климатических явлений объясняется влиянием атмосферных фронтов и циклонических образований, пересекающих регион, написал сайт properm.ru .

Первоначально теплые дни с солнечной погодой сменятся постепенным похолоданием, сопровождающимся осадками и ветром. Начало недели характеризуют сравнительно теплые дни с максимальной температурой до +22...+24 градуса. Центральные районы и столица региона порадуют комфортной погодой, а вот северные и южные регионы получат меньшее количество солнечных дней.

Переход к более прохладной погоде произойдет уже к середине недели, когда начнется процесс перемещения холодного фронта с севера. Осадки примут локальный характер, сопровождаемые сильными ветрами и возможностью гроз. Средняя суточная температура перейдет границу климатической нормы, превысив ее на 7-9 градусов.

Уже начиная с четверга, Пермский край ощутит устойчивое похолодание, а температура продолжит опускаться до нуля градусов и ниже. В пятницу ночи ожидаются минимальные температуры с возможностью заморозков, днем преобладает прохлада, доходящая до +8...+10 градусов.