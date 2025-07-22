Жителей Прикамья предупредили о локальных «потопах»

Центральные и южные регионы Пермского края ждут повторные дожди. Прогноз погоды на ближайшую неделю предвещает теплые дни с частыми осадками, а местами возможны настоящие проливные дожди, написал properm.ru.
Начиная с сегодняшнего дня, в центральных и южных областях возможны образование плотных кучевых облаков и мощные ливневые дожди. Повышенная влажность воздуха сохранится и в ночное время, когда осадки снова активизируются, снижая температуру воздуха.
По прогнозам синоптиков, дневная температура в середине недели составит от 20 до 24 градусов тепла, а северные районы порадуют теплом до 27 градусов. Холодный атмосферный фронт, приближающийся со стороны Республики Коми, приведет к понижению температуры воздуха.
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